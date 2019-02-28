РИАМО - 28 фев. Первый заместитель председателя Мособлдумы Лариса Лазутина прокомментировала ежегодное обращение главы Одинцовского района Андрея Иванова, она назвала правильным объединение района и Звенигорода в Одинцовский округ, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Глава Одинцовского района Андрей Иванов 27 февраля выступил с ежегодным отчетом-обращением к жителям. Он подвел итоги работы за последние 5 лет и рассказал о задачах на ближайшую пятилетку – до 2023 года. Особое место в речи было уделено успехам и задачам городского округа Звенигород.

«Объединение Одинцовского района и Звенигорода – это правильное направление. Закон уже принят и (вступил - ред.) в силу. Нам была представлена развернутая программа на ближайшие 5 лет. Конечно, было уделено внимание тому, что было сделано как Одинцовским районом, так и городским округом Звенигород, и задачам, которые поставлены для нас уже в составе единой команды. Надеюсь, что те проблемные направления, которые были затронуты в отчете, будут решены», — сказала Лазутина.

В звенигородском микрорайоне Восточный запланировано строительство школы на 1,1 тысячи мест. В городе появится обновленный стадион «Спартак» и будет восставлен Звенигородский манеж. Также предстоит закончить капитальный ремонт поликлиники и стационара центральной городской больницы, построить скейтпарк и провести реконструкцию Московской улицы.

Отдельная программа — по благоустройству парковых территорий. В городе будет сформирован уникальный комплекс из восьми парковых зон — это большой исторический парк вокруг Саввино-Сторожевского монастыря, ландшафтно-усадебный парк «Велич», Нахабинский парк, спортивно-развлекательный парк-экстрим в Супоневе, парк культурного наследия «Городище Звенигородское», парк культуры и отдыха имени Чехова, пешеходно-рекреационная зона с набережной и сквер «Палисадник» на улице Калинина.

В январе Мособлдума приняла решение об объединении Одинцовского района и Звенигорода в Одинцовский округ.