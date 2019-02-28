РИАМО – 28 фев. Заместитель руководителя департамента здравоохранения столицы Илья Пульнер освобожден от занимаемой должности, распоряжение об увольнении размещено на официальном сайте мэра Москвы.

«Освободить Пульнера Илью Павловича от замещаемой должности заместителя руководителя департамента здравоохранения Москвы и уволить с государственной гражданской службы», – говорится в документе.

Также подчеркивается, что чиновник освобожден от занимаемой должности по собственному желанию.

Пульнер стал замруководителя департамента здравоохранения Москвы в конце марта 2018 года. Контракт с ним был рассчитан на один год.