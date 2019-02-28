РИАМО - 28 фев. Подмосковный Главгосстройнадзор на этой неделе оштрафовал застройщиков за выявленные нарушения на 1,7 миллиона рублей, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Главгосстройнадзором 25-26 февраля по итогам рассмотрения дел об административных правонарушениях были вынесены постановления о наложении штрафных санкций на застройщиков на сумму 1,7 миллиона рублей», – отметил начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.

За нарушение требований нормативных документов в строительстве вынесено пять постановлений на 500 тысяч рублей, одно постановление за нарушение сроков направления извещения о начале строительства на 100 тысяч рублей, десять постановлений на 545 тысяч рублей за строительство без разрешения, четыре постановления на 62 тысячи рублей вынесено за эксплуатацию объектов без разрешения на ввод.

Также четыре постановления на 450 тысяч рублей вынесли за неисполнение законного предписания об устранении выявленных нарушений и одно постановление на 50 тысяч рублей за неисполнение обязанности по размещению информации в ЕИСЖС.

Одной строительной компании назначено наказание в виде предупреждения, заключается в сообщении.