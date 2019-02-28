РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 фев. В подмосковном Подольске платежки по вывозу мусора за февраль придут жителям девяти микрорайонов без перерасчета в размере 25%, его сделают позже, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник чеховского филиала ООО «МСК-НТ».

С 1 января текущего года Московская область перешла на новую систему обращения с отходами. Территорию Подмосковья разделили на семь кластеров, каждый из которых обслуживается своим региональным оператором по обращению с отходами. Городской округ Подольск вошел в Чеховский кластер, его обслуживает чеховский филиал ООО «МСК-НТ». Жителям девяти микрорайонов Подольска обещали произвести перерасчет платы в размере 25 % за январь. В частности, жителям микрорайонов Высотный, Ивановский, Межшоссейный, Шепчинки, Львовский, Парковый, Центральный, Зеленовский и Кутузово.

«В платежки за февраль не попал перерасчет за январь. Причина чисто техническая. Решение о перерасчете в микрорайонах Подольска было принято в середине февраля, платежки за февраль в ПАО «Мосэнергосбыт» и ООО «МосОблЕИРЦ» к тому моменту были подготовлены и сформированы без учета данных о перерасчете. Так как процедура внесения изменений для проведения перерасчета в системе ПАО «Мосэнергосбыт» и ООО «МосОблЕИРЦ» требует особых расчетов и согласований, оперативное изменение итоговой стоимости услуги в платежном документе не представляется возможным. Поэтому скидка в 25 % обязательно будет предоставлена при корректном решении технических вопросов», – сказал сотрудник.

Также инвалиды, ветераны, жители блокадного Ленинграда, семьи с детьми-инвалидами и пострадавшие от политических репрессий смогут получить льготу в виде 50 % снижения платы за вывоз мусора. Многодетным семьям будет предоставляться компенсация в размере 30 %. Льготы будут предоставлены и пожилым людям. А также и малообеспеченным семьям в случае, если расходы такой семьи на коммунальные услуги превышают 22 % от общего семейного дохода.

Компенсация для неработающих пенсионеров составит 30 % в пределах стандарта нормативной площади жилого помещения; пенсионерам старше 70 лет – 50%; пенсионерам старше 80 лет – 100%. Данная мера соцподдержки будет предоставлена для 917 тысяч жителей Подмосковья в текущем году. На эти цели из бюджета региона выделят 742 миллиона рублей.