РИАМО - 28 фев. В ближайшее время все видеокамеры в территориальных избирательных комиссиях планируют объединить в единую сеть Мособлизбиркома для того, чтобы была возможность наблюдать за выборами в онлайн-режиме, сообщил в четверг журналистам председатель Мособлизбиркома Илья Березкин.

«Территориальных избирательных комиссий у нас по числу муниципалитетов, возможно, чуть больше. Где-то в помещениях видеокамеры установлены, но они не объединены в единую сеть и нет возможности в настоящий момент просматривать эти видеозаписи в онлайн-режиме в нашей комиссии или сохранить эти записи и какое-то время их хранить. Сейчас наш системный администратор избирательной комиссий сделал соответствующие закупки, оборудование установлено», – сказал Березкин.

Он отметил, что в ближайшее время уже можно будет смотреть онлайн-трансляцию муниципальных выборов, что позволит усилить контроль за работой комиссий.

Кроме того, члены Мособлизбиркома на заседании в четверг одобрили законодательную инициативу о внесении изменений в закон Московской области «О муниципальных выборах Подмосковья».

«Регулируется вопрос о досрочном голосовании на муниципальных выборах. Здесь мы предлагаем проводить досрочное голосование в помещениях территориальных комиссий. Напомню, что мы приняли решение о том, чтобы оснастить все помещения избирательных комиссий в территориях видеонаблюдением для того, чтобы снять возможные жалобы по проведению досрочного голосования», – добавил Березкин на заседании.

Он уточнил, что основная цель данной законодательной инициативы – это приведение муниципального закона в соответствие с федеральным «Об основных гарантиях избирательных прав и прав на участие в референдуме граждан РФ», а также усовершенствование действующих институтов организации выборов и устранения противоречий, которые существуют с действующими нормами.

«Закон предлагает достаточно большое количество изменений, в частности, из закона Московской области исключается норма о международных наблюдателях, так как их статус относится к федеральному законодательству», – заявил Березкин.