РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 28 фев. Две универсальные и одну тематическую ярмарки планируют провести в микрорайонах Львовский и Климовск подмосковного Подольска в марте, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Две ярмарки для жителей и гостей подмосковного Подольска пройдут на территории округа в марте. Так, в микрорайоне Львовский на улице Железнодорожной, у дома №10 с 8 по 10 марта будет работать тематическая ярмарка, с 11 по 17 марта – универсальная. Организатором ярмарок традиционно выступает ООО «ЛИБРА», – говорится в сообщении.

В микрорайоне Климовск универсальная ярмарка запланирована с 18 по 24 марта. Она будет проходить на улице Ленина, дом №20 (у Дома культуры «Машиностроитель» – ред.). Здесь будут представлены продукты питания, овощи и фрукты, товары производителей России и Республики Беларусь. Организатор ярмарки – ООО «Центр правовой помощи предпринимателю».