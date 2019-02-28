РИАМО – 28 фев. Умер драматург Владислав Федосеев, церемония прощания пройдет 1 марта в подмосковной Балашихе, сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

«Двадцать седьмого февраля ушел из жизни сценарист, драматург, член Союза кинематографистов РФ Федосеев Владислав Александрович. Он окончил сценарное отделение ВГИК по специальности кинодраматург. Федосеев успешно работал в разных жанрах кинодраматургии: приключение – «Земля Санникова», психологическая драма – «Степной король Лир», историческая хроника - «Преподобный Сергий», комедия – «А человек играет на трубе», вестерн – «Легенда древних гор», сценарии для детей – «Цирк приехал»», – говорится в сообщении.

С момента окончания ВГИК Федосеев написал сценарии к 14 полнометражным и телевизионным фильмам.

«По его сценариям поставлены фильмы на «Мосфильме», киностудии имени А.М. Горького, Одесской киностудии и других», – уточняется в материале.

Прощание с Федосеевым пройдет 1 марта в 14:00 в Николо-Архангельском крематории в городском округе Балашиха.