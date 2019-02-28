РИАМО – 28 фев. В Сергиевом Посаде сотрудники полиции встретились с учениками школы, особо пристальное внимание на встрече уделили безопасному общению в социальных сетях, сообщается на официальном сайте ГУ МВД России по Московской области.

Сотрудники УМВД России по Сергиево-Посадскому району прочитали лекцию для учащихся школы №11 по профилактике и предупреждению правонарушений среди подростков.

«Цель мероприятия – пропаганда здорового образа жизни и законопослушного поведения. В начале лекции инспектор по делам несовершеннолетних рассказала ребятам о видах правонарушений, совершаемых подростками, об административной и уголовной ответственности за проступки, о причинах, по которым происходят конфликты между девочками и мальчиками», – говорится в сообщении.

Особое внимание сотрудник полиции уделила вопросу безопасности в социальных сетях. Полицейский также напомнила ребятам о вреде употребления алкогольной продукции и табакокурения.

«Учащиеся внимательно слушали лекцию, вступая в дискуссию со стражем порядка и задавая вопросы по теме урока», – добавляется в сообщении.

В финале мероприятия инспектор по делам несовершеннолетних призвала подростков соблюдать правила поведения в общественных местах и вести активный, здоровый образ жизни.