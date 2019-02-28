РИАМО (КОРОЛЕВ) - 28 фев. Сотрудникам школ в Королеве рассказали о безопасной перевозке детей и о правильном оформлении уведомления, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

В четверг начальник отделения технадзора ОГИБДД УМВД России по городскому округу Королев, майор полиции Олег Пыканов рассказал сотрудникам городских школ о том, как правильно организовать перевозку групп детей и оформить заявку.

«На сегодняшний день у вас есть возможность подать уведомление на перевозку детей не только лично, но и через портал «Госуслуги» в электронном виде. Именно здесь при заполнении делается много ошибок, из-за чего мы не можем разрешить выезд автобуса на экскурсию. Важно четко заполнять все пункты, проверять водителей, и точно указывать все адреса остановок», – сказал Пыканов.

Он напомнил, что движение автобуса с детьми контролируется камерами, видно с какой скоростью он едет, нарушает ли правила, следует ли заявленному маршруту. Важно помнить, что безопасность детей на первом месте, поэтому водитель, которого часто штрафуют или у которого неисправный автобус, никогда не выпустят на линию. Все эти пункты нужно тщательно проверять при подаче уведомления, чтобы в ГИБДД не возникло вопросов и выезд автобуса не отменили.

«Нужно внимательно подходить к организации групповых экскурсий на автобусах и не перекладывать всю ответственность на инспекторов. Мы работаем в зоне своей ответственности, вы (заместители по безопасности в школах, - ред.) в своей, но наша общая цель – обеспечить безопасность детей», – заключил Пыканов.