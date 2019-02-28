РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 28 фев. Члены партии «Единая Россия» вместе с сотрудниками отдела ГИБДД провели в подмосковных Люберцах акцию «Пешеход – на переход!», в рамках которой разъяснили детям правила перехода дороги, говорится в сообщении пресс-службы местного отделения партии.

«Акция проходила на оживленном нерегулируемом пешеходном переходе вблизи лицея №4. В ходе мероприятия люберецкие партийцы оказывали помощь детям при переходе проезжей части, контролировали соблюдение ими правил дорожного движения, проводили профилактические беседы о соблюдении правил безопасного перехода проезжей части, разъясняли принцип действия светоотражающих элементов в темное время суток», – говорится в сообщении.

По словам куратора партийного проекта «Безопасные дороги», первого заместителя секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Владимира Беловодского, основная цель акции – пропаганда необходимости соблюдения правил безопасного перехода проезжей части и использования пешеходами световозвращающих элементов.

«Если в прошлый раз наше профилактическое мероприятие затронуло молодежь, то сегодня мы работали с детьми и представителями инициативной группы граждан «Родительский патруль». Мы стараемся сделать массовый охват аудитории, так как культура поведения на дороге не имеет возрастных ограничений. Она должна быть присуща каждому из нас», – отметил Беловодский.

Для обеспечения дополнительной безопасности ребятам подарили светоотражающие наклейки.