РИАМО – 28 фев. В городском округе Озеры задержали подозреваемого в краже золотых украшений, злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

В дежурную часть ОМВД России по городскому округу Озеры поступило заявление от 50-летней местной жительницы о краже золотых украшений из ее квартиры, расположенной в одном из домов квартала Текстильщик. Сумма ущерба составила 12 тысяч рублей.

«В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления установлен и задержан 27-летний местный житель», – говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража».

Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

«Следователем обвиняемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», – резюмируется в материале.