РИАМО - 28 фев. Более 500 жителей подмосковного городского округа Чехов приняли участие в испытаниях комплекса ГТО, гостями мероприятия стали титулованные российские спортсмены, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Помимо выполнения комплекса испытаний, участников ждал приятный сюрприз – центр тестирования во Дворце спорта «Олимпийский» посетили сразу несколько известных спортсменов. В частности, на церемонии открытия и награждения жителей Чехова приветствовали чемпион мира по боксу Денис Лебедев, чемпионка мира по синхронному плаванию Вероника Калинина и чемпион России по гандболу Кирилл Котов. Также перед началом испытаний Вероника Калинина провела со всеми участниками массовую разминку», - говорится в сообщении.

В ходе мероприятия также состоялось вручение знаков отличия комплекса ГТО тем, кто уже выполнил испытания ранее в своей возрастной категории. Таких счастливчиков оказалось десять, награды они получили из рук звездных спортсменов.

Как отметил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков, выполнение нормативов комплекса ГТО – это не только возможность проверить свои силы для жителей, но и эффективный инструмент привлечения людей разного возраста и социального статуса к активному и здоровому образу жизни.

«Отдельное спасибо известным спортсменам, которые поддерживают наши проекты, помогают вдохновлять людей своим примером на занятия спортом. Сегодня участники испытаний были приятно удивлены, ведь гостями стали спортсмены, которых знают во всем мире», – сказал Терюшков.