РИАМО (КОРОЛЕВ) – 28 фев. В течение февраля в детских садах подмосковного Королева проходили Дни открытых дверей с участием членов общественной палаты, общественники отметили высокий уровень организации мероприятий, сообщила «РИАМО в Королеве» председатель палаты Ольга Корнеева.

Проведение Дня открытых дверей позволяют дошкольным образовательным учреждениям стать более открытыми для родителей и общественности. В этот день родители имели возможность «прожить» день в детском саду.

«В течение этого дня они наблюдали за разными видами совместной деятельности педагогов с детьми, могли познакомиться с организацией и содержанием режимных моментов, развивающей предметно-просветительской средой учреждения, художественно-творческой деятельностью воспитанников», – сказала Корнеева.

Она добавила, что общественная палата провела мониторинг в 11 детских садах в течение месяца. Проверки показали, что в садах нарушений нет, мероприятия были организованы на хорошем уровне, жалоб со стороны посетителей не зафиксировано.