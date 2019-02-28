РИАМО - 28 фев. Суд признал достаточными доказательства, собранные следствием, и вынес постановление о применении мер медицинского характера в отношении 57-летнего уроженца Республики Таджикистан, совершившего убийство женщины и ее малолетнего сына, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

«Следствием и судом установлено, что в ночь с 9 на 10 октября 2011 года в ходе ссоры, возникшей на почве ревности, мужчина нанес множественные колото-резаные ранения шеи и туловища своей супруге, а затем приемному сыну, который пытался заступиться за мать. От полученных телесных повреждений потерпевшие скончались на месте происшествия», — говорится в сообщении.

После этого мужчина попытался покончить с собой, и в результате был госпитализирован. Сразу же после разрешения врачей он был задержан и заключен под стражу.

Стационарная судебная психолого-психиатрическая экспертиза установила, что что мужчина находился в состоянии реактивного психоза. Его поместили в психиатрический стационар, где он проходил лечение на протяжении нескольких лет.

На момент совершения преступления мужчина мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий.

Постановлением суда ему назначено принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа с интенсивным наблюдением.