РИАМО – 28 фев. Сотрудники полиции задержали троих подозреваемых в совершении кражи в городском округе Красноармейск, сумма ущерба составила почти 40 тысяч рублей, сообщатся на официальном сайте ГУ МВД России по Московской области.

Сообщение о краже поступило от 31-летнего местного жителя. Он заявил, что неизвестный похитил ноутбук и мобильный телефон из дома, расположенного в деревне Комягино. Сумма ущерба составила 39 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейскими по подозрению в совершении преступления были установлены и задержаны трое местных жителей в возрасте 29, 34 и 47 лет», – отмечается в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

«Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», – заключается в сообщении.