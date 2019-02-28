РИАМО - 28 фев. Очередная благотворительная экологическая акция «Вторая жизнь бумаги» состоялась в Воскресенском районе Подмосковья, денежные средства от сдачи макулатуры организаторы акции в этот раз решили передать воскресенскому инвалиду детства на медицинские расходы, говорится в сообщении пресс-службы администрации района.

«Это уже пятая акция в Воскресенском районе, и ее результат превзошел все предыдущие. Общими усилиями удалось собрать 4,35 тысячи килограммов, а сумма выплаты составила 13,757 тысячи рублей», — говорится в сообщении.

Сбор проходил в разных точках муниципалитета на протяжении двух дней. Свой вклад внесли воскресенские школьники, персонал различных учреждений, сотрудники различных отделов районной администрации; журналисты, банковские служащие, сотрудники учреждений культуры и просто жители.

Суммы, собранные от предыдущих акций, направлялись на самые разные цели – волонтерам, которые занимаются лечением и поиском хозяев бездомным животным; на озеленение общественного пространства.

«Но, как говорят сами организаторы – воскресенские активисты, неравнодушные к экологическим проблемам своей малой родины, они не стремятся бить рекорды. А хотят, чтобы люди осознанно подходили к важному делу - раздельному сбору ТБО», — добавляется в сообщении.

В следующий раз акцию планируют провести в конце апреля этого года. Организаторы предполагают определить новую цель для сбора, но пока сохраняют ее в тайне – готовят своеобразный сюрприз.