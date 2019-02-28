РИАМО - 28 фев. Следователи возбудили уголовное дело по факту падения легкомоторного самолета на территории дачного общества «Подлипки-3» в Коломенском городском округе, в результате которого погибли два человека, сообщается на сайте Следственного комитета Российской Федерации.

По предварительной информации, в четверг в 14:00 легкомоторный самолет «Охотник С72» начал свой маршрут с аэродрома «Северка» и потерпел крушение на территории дачного участка №89 дачного общества «Подлипки-3», расположенного в Коломенском городском округе. В момент крушения в доме никого не оказалось. На борту самолета находились пилот и пассажир, которые в результате крушения погибли на месте.

«Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ возбуждено уголовное дело по факту крушения легкомоторного самолета на территории дачного общества «Подлипки-3» в Коломенском городском округе по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц», – говорится в сообщении.

На место происшествия незамедлительно выехала следственная группа Московского межрегионального следственного управления на транспорте совместно с представителями МЧС России и Росавиации для выяснения всех обстоятельств и причин случившегося. Расследование уголовного дела продолжается.

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