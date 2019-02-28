РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 28 фев. Более 21,6 тысячи жителей подмосковного Подольска зарегистрировались на интернет-портале «Добродел», всего от горожан с начала работы портала поступило более 85 тысяч обращений, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

Данный портал – это единая система для приема, обработки и ответов на сообщения, поступающие на единый телефонный номер, единый адрес электронной почты и интернет.

«В настоящее время количество зарегистрированных пользователей Подмосковья на портале «Добродел» составляет около 800 тысяч человек, каждую неделю в 2019 году количество регистраций составляет 16 тысяч. <…> В настоящее время на портале зарегистрировано более 21,6 тысячи пользователей из Подольска. Всего с начала работы портала от жителей муниципалитета поступило 85,4 тысячи обращений», – говорится в сообщении.

За период с 1 января по 25 февраля 2019 года жители горокруга чаще всего обращались на «Добродел» по вопросам нарушений правил уборки от снега внутридворовых проездов, жаловались на нарушение графика вывоза бытовых отходов, писали о необходимости очистки дорог от снега и наледи, указывали на наледь и сосульки на кровле. В первом случае больше всего жалоб поступило из микрорайонов Климовск и Кутузово, во втором – из микрорайонов Парковый и Львовский, в третьем – из Кутузово и Силикатной, а в четвертом – из Кутузово и Южного.

Глава Подольска Николай Пестов дал поручение привести в порядок территорию района Кутузово, поскольку именно отсюда поступает наибольшее количество жалоб в последнее время. Также он поручил руководителям профильных структур администрации свести к минимуму количество отложенных решений по обращениям граждан. В настоящий момент тематика отложенных решений касается вопросов, требующих больших финансовых затрат и разработки проектной документации.