РИАМО - 28 фев. По словам председателя Центральной избирательной комиссии РФ Эллы Памфиловой, наблюдатели и журналисты – главные союзники избиркомов, для расширения их возможностей ЦИК сделал все необходимое, сообщает «Российская газета».

«Наши основные союзники в деле очищения, оздоровления, совершенствования развития избирательной системы – СМИ и наблюдатели. Мы максимально сделали все возможное, чтобы расширить возможности СМИ и наблюдателей», – заявила Памфилова в ходе Первого общероссийского электорального медиафорума.

Она уточнила, что ЦИК удалось добиться, чтобы журналистам и наблюдателям больше не приходилось приписываться к определенному участку. Теперь при наличии аккредитации они могут работать на любом.

«Мы подписали соглашение о том, что члены нашей организации будут работать на выборах как наблюдатели», – сказал глава Союза журналистов России Владимир Соловьев.

Он уточнил, что в 2018 году от Союза в качестве наблюдателей работали сотни журналистов. Многие готовы наблюдать за выборами и в 2019-м.

В Общественной палате РФ вернувшуюся практику неполитического наблюдения оценивают высоко.

Как рассказал секретарь Общественной палаты России Валерий Фадеев, 100 тысяч наблюдателей уже подготовили в федеральной палате. Он уточнил, что на каждые 99 тысяч участков необходимо по два наблюдателя, также должен оставаться запас.

«Думаю, к выборам в Госдуму 2021 года нам надо иметь корпус наблюдателей 250 тысяч человек», – подчеркнул Фадеев.