РИАМО - 28 фев. Суд оштрафовал ООО «Стройконтинент», владеющее земельным участком сельскохозяйственного назначения в подмосковном Клину, за повторное невыполнение предписания управления Россельхознадзора по городу Москве, Московской и Тульской областям, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Управление Россельхознадзора проверило исполнение требований ранее выданного предписания в отношении ООО «Стройконтинент» – собственника земельного участка сельскохозяйственного назначения площадью 18,5 гектаров, расположенного в городском округе Клин.

«В процессе проведения проверки управление выявило, что предписание в установленный срок не исполнено. Собственником не проведены работы по зачистке участка от сорной и древесно-кустарниковой растительности. Земельный участок не приведен в состояние, пригодное для сельскохозяйственного производства», – говорится в сообщении.

За повторное в течение года совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 25 статьи 19.5 КоАП РФ, управлением Россельхознадзора в отношении ООО «Стройконтинент» составлен протокол об административном правонарушении по части 26 статьи 19.5 КоАП РФ. Предписание об устранении нарушений законодательства выдано повторно. Материалы административного дела направлены в судебный участок №75 Клинского судебного района Московской области для принятия решения.

«В конце января 2019 года за повторное в течение года невыполнение предписания управления решением мирового суда ООО «Стройконтинент» привлечено к административной ответственности по части 26 статьи 19.5 КоАП РФ в виде наложения административного штрафа в размере 100 тысяч рублей», – уточняется в материале.