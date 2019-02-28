РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 28 фев. Специалисты Подольского комбината благоустройства (ПКБ) планируют заменить уличные светильники по 11 адресам в городском округе в четверг, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«В Подольский комбинат благоустройства в среднем в день поступает порядка 20 заявок от жителей по уличному освещению. Двадцать восьмого февраля сотрудники комбината благоустройства планируют заменить светильники по 11 адресам, 7 из которых в микрорайоне Климовск. Например, на улице Симферопольской, дом №27 по заявкам проживающих заменили 4 светильника», – говорится в сообщении.

Как отметил начальник участка службы Подольского комбината благоустройства Максим Никифиров, как только поступает заявка на отсутствие уличного освещения, сотрудники выезжают по конкретному адресу и на месте устанавливают причину. Заявки получают из территориальных управлений и отделов, диспетчерских служб, а также из социальных сетей. Все заявки отслеживаются и обрабатываются.

«За последние две недели из-за погодных условий количество заявок увеличилось вдвое. В общей сложности по Подольску работают четыре бригады и машины-вышки. Работы ведутся с 8:00 до 17:00. Кроме того, задействована специальная бригада, которая в случае аварии может выехать на место в любое время суток», – говорится в сообщении.

В рамках работ по содержанию и обслуживанию уличных сетей освещения специалисты ПКБ устанавливают современные светодиодные лампы. Кроме того, Подольский комбинат благоустройства занимается также обслуживанием и ремонтом проводов и опор освещения.

В 2018 году было заменено порядка 2 тысяч светильников. Создание современного уличного освещения – экономия не только в оплате энергии, но и в обслуживании приборов освещения. Они более долговечны, реже перегорают и требуют меньше усилий бригад для обслуживания.