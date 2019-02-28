РИАМО - 28 фев. На юго-востоке Москвы на территории «Усадьбы Люблино» в рамках работ по комплексному благоустройству и озеленению территории ведется реконструкция старой деревянной лестницы, говорится в сообщении пресс-службы департамента капитального ремонта столицы.

Лестница используется посетителями парка для спуска от дворца Н.А. Дурасова к набережной Люблинского пруда. Этот маршрут пользуется очень большой популярностью. Лестница была построена порядка 15 лет назад, с тех пор не реконструировалась. За это время из-за большой нагрузки ее конструкция износилась, деревянные элементы пришли в ветхое состояние: покрытия лестничных площадок и ступеней имеют повреждения, а ограждения расшатались.

«На данный момент произведен демонтаж старой деревянной лестницы. Уже подготовлены сваи и смонтирован металлокаркас будущей лестницы. В ближайшее время рабочие приступят к его обработке антикоррозионными составами и обшивке деревянной доской. Согласно концепции комплексного благоустройства облицовка будет оформлена в общей стилистике всех объектов парка», – говорится в сообщении.

Финальное покрытие площадок и ступеней лестницы выполнят из лиственницы. Затем установят новые металлические ограждения.

Ширина новой лестницы составит 1,5 метра, а протяженность – более 35 метров. Она будет иметь 45 ступеней и семь площадок. Спускаясь к водоему, можно будет остановиться и полюбоваться на водную гладь Люблинского пруда и прибрежные виды усадьбы.

В парке также монтируют две сцены для проведения мероприятий и строят павильон для церемоний бракосочетания и других событий. Кроме того, здесь обустраивают спортивные и детские площадки. Рядом с Люблинским прудом появится уютная набережная. Территорию дополнительно озеленят: создадут новые цветники, высадят деревья и кустарники.

Работы завершат в этом году.