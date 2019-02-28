РИАМО - 28 фев. В столичном аэропорту «Внуково» самолет смог взлететь только со второго раза из-за перебегавшей взлетно-посадочную полосу собаки, сообщил РИАМО представитель пресс-службы аэрогавани.

«В 20:16 27 февраля при разгоне воздушного судна экипаж заметил вдалеке собаку, экипаж прекратил взлет. Поскольку воздушному судну не требовался дополнительный осмотр, так как не было столкновения, экипаж принял решение о продолжении взлета», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что экипаж снова выехал на рулежную дорожку и благополучно взлетел.