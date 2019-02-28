РИАМО - 28 фев. Бесплатный семинар в рамках федерального партийного проекта «Школа грамотного потребителя» прошел в Солнечногорске, участники обсудили значимые моменты в развитии жилищно-коммунального хозяйства, говорится в сообщении пресс-службы администрации района.

Мероприятие прошло в центре «Мои документы». Среди участников активисты и сторонники местного отделения партии «Единая Россия», представители управляющих организаций, председатели советов МКД, ТСЖ, ЖСК и активные собственники. Провели семинар первый заместитель секретаря местного отделения партии «Единая Россия» городского округа Солнечногорск Артем Жаров, а также члены общественного совета федерального проекта «Школа грамотного потребителя» Фидан Исмагилов и Айнур Маргамов.

«Данные семинары, организованные при содействии руководства Солнечногорска и партии «Единая Россия», крайне важны. Сегодня управляющим компаниям нужен грамотный потребитель, но хочу отметить, что, в свою очередь, также важна компетентность сотрудников управляющих компаний. Система управления многоквартирными домами довольно сложная и мы должны вместе и сообща этому учиться», – заявил генеральный директор управляющей компании «Ресурс» поселка Андреевка Александр Винокуров.

Участники рассмотрели следующие темы: процедура проведения онлайн-собраний собственников, лицензирование УК, систематизация процессов и повышение эффективности работы с задолженностями, обеспечение безопасной эксплуатации газового оборудования и взаимодействие с региональным оператором по вывозу ТКО.