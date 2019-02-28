РИАМО - 28 фев. Первого марта для спортсменов из Московской области начинаются соревнования в программе Всемирной зимней Универсиады – 2019 в Красноярске, министр физической культуры и спорта Роман Терюшков дал напутствие спортсменам, говорится в сообщении пресс-службы Минспорта региона.

Министр напомнил, что Универсиада – соревнования огромного масштаба и не меньшей важности, по сути, предваряющие только олимпийские старты. На предстоящих играх будет разыграно 76 комплектов наград, а в 13 видах спорта всего выступит более 3 тысяч участников из 50 стран.

«Одной из первых выступит пятерка подмосковного хоккейного «Торнадо» в составе сборной России. Девушки попытаются взять реванш у соперниц из Швеции после поражения на женском чемпионате мира 2018 года. Всего же на Универсиаде бороться за медали будут 23 спортсмена из Московской области. Желаю достойного выступления и больших успехов нашей национальной сборной», – сказал Терюшков.

Как уточняется в материале, первыми выступят российские хоккеистки с мячом – они сразятся на льду с командой Норвегии в 14:00. Затем в первый день соревнований российская сборная по хоккею с шайбой встретится со сборной Швеции. Наблюдать за игрой можно будет в 19:30. В составе российской ледовой дружины пять представительниц из подмосковного «Торнадо».

Следующие соревнования с участием спортсменов из Московской области состоятся 3 марта, когда настанет черед проявить себя для горнолыжников, сноубордистов, фристайлеров, хоккеистов и лыжников.