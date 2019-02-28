РИАМО - 28 фев. Качество газона стадиона «Динамо» в столице признали неудовлетворительным, в частности, здесь диагностирована высокая влажность, на поле отсутствует прошивка, сообщается на сайте некоммерческого партнерства «Российская футбольная премьер-лига».

«Комиссия РФПЛ по допуску футбольных полей (газонов) с натуральным и искусственным покрытием для проведения матчей чемпионата России по футболу 28 февраля провела обязательный инспекционный контроль качества футбольного поля стадиона «Динамо». В ходе проверки установлено, что игровая поверхность футбольного поля находится в неудовлетворительном состоянии», – говорится в сообщении.

Так, здесь не сформирован полностью травяной покров (составляет 65–70%), всходы наблюдаются не на всей поверхности поля. На поле диагностирована высокая влажность, корневая система не сформирована. Прочность дернины на разрыв не соответствует минимальным показателям. Поле не стабилизировано – отсутствует прошивка. Плотность газона ниже нормы.

Газон футбольного поля «Динамо» травмоопасен. Его дальнейшая эксплуатация не рекомендуется.

«Предпосылки для проведения очередного матча 10 марта 2019 года отсутствуют», – уточняется в материале.