РИАМО - 28 фев. Региональное информационное агентство Московской области разыгрывает среди подписчиков в социальных сетях три пары электронных билетов на детское шоу «WOW! HOW?», которое пройдет в Академии наук в Москве 9 марта.

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно быть подписанными на РИАМО в Москве и сделать репост конкурсного сообщения.

Троих победителей выберут случайным образом 4 марта. Редакция оставляет за собой право исключить из списка победителей аккаунты, наполненные только конкурсными репостами.

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