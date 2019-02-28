РИАМО – 28 фев. Выделенные полосы на участках проспекта Вернадского, Ленинского проспекта и Киевского шоссе будут работать в выходной день, 3 марта, для приоритета компенсационных маршрутов из-за временного закрытия двух станций «красной» ветки метро, говорится в сообщении пресс-службы Центра организации дорожного движения Москвы (ЦОДД).

Для присоединения нового участка линии метрополитена будут временно закрыты две станции Сокольнической линии: «Румянцево» и «Саларьево». От станций метро «Юго-Западная» и метро «Тропарево» до метро «Саларьево» будет организован компенсационный маршрут автобуса «КМ».

«Для организации приоритета движения городского транспорта выделенные полосы на участках проспекта Вернадского (от улицы Коштоянца до Ленинского проспекта), Ленинского проспекта (от проспекта Вернадского до улицы Академика Анохина) и Киевского шоссе (от улицы Адмирала Корнилова до улицы Родниковая) будут работать в выходной день 3 марта», – отмечается в сообщении.

ЦОДД убедительно просит автомобилистов не выезжать на выделенные полосы и не мешать работе городского транспорта.

«Временные ограничения на Сокольнической линии связаны с ее продлением в новую Москву. Во время закрытия двух станций работники подключат необходимое оборудование юго-западного участка к действующей сети метро», – уточняется в материале.

Открытие новых станций – «Филатов луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка» – серьезно улучшит транспортную ситуацию и обслуживание жителей Троицкого и Новомосковского округов, которые смогут экономить на поездках до часа в день.

«После открытия нового участка до «Коммунарки» на 14% снизится нагрузка на станцию «Саларьево», на 22% – на «Теплый Стан» и «Рассказовку», на 15% – на «Бунинскую аллею»», – заключается в пресс-релизе.