РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 28 фев. Масленицу в подмосковном Подольске будут праздновать два дня – 9 и 10 марта, будет задействовано около 30 площадок, в программе конкурс на лучшую масленичную куклу-чучело, сообщается в группе «Комитета по культуре и туризму» в социальной сети «ВКонтакте».

«Масленичные гуляния пройдут в городском округе Подольск 9 и 10 марта с 12:00 до 15:00 во всех микрорайонах возле Домов культуры и в парках, возле усадьбы «Ивановское» и культурно-просветительского центра в Дубровицах», – сказал председатель комитета по культуре и туризму администрации городского округа Борис Денисов.

В усадьбе «Ивановское» Масленицу отметят 9 марта. В программе различные народные игры и забавы, стрельба из лука, молодецкие забавы от клуба исторической реконструкции «Ильмаар», взятие снежной крепости, катание на собачьих упряжках. В западном флигеле проведут мастер-классы для детей по созданию игрушек из глины, росписи пряников и ложек, создания кукол Масленицы. Будет работать тематическая фотозона.

Также 9 марта гуляния пройдут в Подольске возле Домов культуры «Октябрь», «ЗиО», «Плещеево», «Лепсе», у центра «Молодежный», Дворца творчества молодежи, Дворца молодежи, КДЦ «Южный», и школы №33, гимназии №7, в парке «Елочки». Также в поселках Дубровицы, Кузнечики, Быково, МИС, Железнодорожный, Федюково, Сынково.

Десятого марта гуляния пройдут в микрорайоне Климовск в парке «Дубрава», детском парке и возле ФСК «Заречье». Также в микрорайоне Львовский, поселках Романцево, Молодежный, селе Александровка.

Главные мероприятия пройдут 10 марта в парке культуры и отдыха имени Талалихина, где впервые проведут конкурс на лучшую масленичную куклу-чучело «Сударыня Масленица» с парадом, будет взятие снежной крепости, фестиваль креативных саней «Шоу-сани», по традиции самые ловкие, забравшись на столб, смогут получить живого петуха и ценные подарки. Гостей ждут концерты с участием фольклорных коллективов, игры, конкурсы, ярмарки с блинами. Завершится праздник традиционным сожжением чучела зимы в 15:00.

Масленица – древнейший народный праздник проводов зимы и встречи весны. Славянский праздник пришел из языческой культуры и сохранился после принятия христианства. Церковь включила Масленицу в число своих праздников, назвав его Сырной седмицей, так как Масленица приходится на неделю, предшествующую Великому посту.