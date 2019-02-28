РИАМО - 28 фев. В Воскресенском районе Подмосковья проводятся обзорные экскурсии по историческим местам, жителей и гостей муниципалитета пригласили принять в них участие, говорится в сообщении пресс-службы администрации района.

Обзорные экскурсии «Воскресенская летопись» по историческим местам проводятся в Воскресенском районе не так давно, но они уже стали популярными среди воскресенцев и гостей города и района.

«Несмотря на относительно молодой возраст, район имеет на своей территории интересные исторические ансамбли <…>. Это Краснохолмская Ново-Соловецкая Марчуговская пустынь, Крестовоздвиженский храм в Марчугах – вотчине князей Пожарских, Милославских и Черкасских, расположенная в центре города знаменитая усадьба «Кривякино», связанная с именем Ивана Лажечникова. Кроме этого, в Иерусалимском храме для экскурсантов проводятся мастер-классы по колокольному звону», — говорится в сообщении.

Посетив храм с самой высокой колокольней в Воскресенском районе – храм Воскресения Христова в селе Ашиткове, - экскурсанты не только увидят большое количество хранящихся здесь особо чтимых икон Божией матери, но и узнают о том, какое отношение архитектор этого храма имел к строительству Эрмитажа. Настоятель Единоверческого храма Владимирской иконы Божией матери в селе Осташове расскажет об особенностях традиций старообрядцев.

Экскурсоводы культурного центра «Усадьба Кривякино», который и является организатором этих мини-путешествий по району, каждый раз вносят в свое повествование что-то новое, интересное, о чем удалось узнать, постоянно изучая историю родной земли.