РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 28 фев. Следственный комитет проведет проверку законности продажи в частное владение земель сельскохозяйственного назначения возле поселка Дубровицы подмосковного Подольска, земли находились в муниципальной собственности, соответствующий документ есть в распоряжении «РИАМО в Подольске».

В 2011 году земельный участок, находившийся в собственности Подольского муниципального района, был продан частному акционерному обществу. В настоящий момент на части этих земель площадью около 100 гектаров планируется возведение многоэтажного жилого района, против чего выступают жители. Проверку законности передачи земель проведут по итогам рассмотрения резолюции митинга жителей поселка Дубровицы, деревень Кутьино и Наумово, прошедшего 22 декабря 2018 года.

«Отменено решение от 20 января 2016 года об отказе в возбуждении уголовного дела по факту неправомерной продажи в 2011 году администрацией Подольского муниципального района Московской области ОАО «Щапово-Агротехно» земельного участка с кадастровым номером 50:27:0000000:288 площадью 2,2 гектара. Производство дополнительной проверки поручили Следственному отделу по горокургу Подольск», – сказал заместитель руководителя 2-го управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета Московской области подполковник юстиции Илья Деев.

Совет ТОС «Дубровицы» также получил резолюцию митинга и детально изучил аргументацию жителей.

«Информация жителей о сомнительных сделках по продаже земельных участков действительно находит подтверждение. По данным с сайта Верховного суда РФ, 228 гектаров земель Подольского городского округа были проданы ОАО «Щапово-Агротехно» всего за 304 тысячи рублей. То есть чуть дороже, чем по 13 рублей за сотку», – сказал председатель совета ТОС «Дубровицы» Алексей Старчак.

Он добавил, что в 2014 году небольшой участок из состава этих спорных земель площадью всего 4 гектара был выкуплен у ОАО «Щапово-Агротехно» администрацией Подольска уже за 24 миллиона рублей

По словам Старчака, после включения земель в границы Подольска с зоной многоэтажной жилой застройки, кадастровая стоимость участков может возрасти до нескольких миллиардов рублей. Возврат земель в муниципальную собственность позволит пополнить бюджет округа и региона почти на 10 миллиардов рублей и направить эти ресурсы на реализацию национальных проектов в сфере комфортной городской среды, дорожной деятельности, здравоохранения.