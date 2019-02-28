РИАМО - 28 фев. Весной в Подмосковье проведут акцию, в ходе которой семьям, находящимся в трудном финансовом положении, бесплатно раздадут затворы на окна, в прошлом году в Московской области зарегистрировано более 80 случаев выпадения детей из окон, сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Ксения Мишонова.

«Я получила обещание, что для нашей бесплатной акции у нас будет очень много затворов на окна, которые мы собираемся раздать семьям, оказавшимся в трудной финансовой ситуации, многодетным семьям, матерям-одиночкам. Мы собираемся проводить большую информационную политику, направленную на безопасность наших детей», — сказала Мишонова на круглом столе, посвященном теме «Профилактика гибели и травмирования несовершеннолетних в результате выпадения из окон».

Она добавила, что акцию проведут в преддверии опасного сезона, когда дети выпадают из окон. Акция пройдет примерно в апреле.

Он добавила, что в 2018 году был зафиксирован 81 случай падения детей из окон. 12 детей погибли.