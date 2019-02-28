РИАМО - 28 фев. Строительство 49 школ начнется в Подмосковье в апреле текущего года, новые учебные заведения должны открыться для детей 1 сентября 2020 года, сообщил журналистам в четверг губернатор Московской области Андрей Воробьев.
В четверг в рамках рабочей поездки в Ивантеевку губернатор Подмосковья посетил новую городскую школу.
«Национальные проекты президента всем хорошо известны. Один из них в образовании. Мы строим большое количество школ, потому что потребность в них в Московской области огромная. Мы растем, и Ивантеевка как раз один из городов-антирекордсменов по второй смене. Мы сегодня, не откладывая на 1 сентября, открыли школу и продолжаем программу строительства пристроек; еще одна школа строится у нас, она должна быть готова в первом квартале 2020 года», - сказал Воробьев.
Ранее президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по реализации послания Федеральному Собранию. Часть поручений касается развития сферы образования. Так, до 1 января 2022 года в стране появятся 15 научно-образовательных центров, все общеобразовательные организации подключат к высокоскоростному интернету. Кроме того, до 2021 года в России должны закончить все работы по благоустройству зданий школ.
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