РИАМО - 28 фев. Мосгорсуд оставил под стражей обвиняемого в хулиганстве аспиранта механико-математического факультета МГУ Азата Мифтахова, которого подозревают в поджоге офиса «Единой России» в январе 2018 года, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы суда.

«Мосгорсуд отклонил жалобу и оставил Мифтахова под арестом до 7 марта», – сказал собеседник агентства.

Мифтахову инкриминируется часть 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору»), все подозрения в причастности к совершению преступления он отвергает. Уголовное дело возбудили год назад по статье «Вандализм» и позднее переквалифицировали на статью «Хулиганство». Фигуранты этого дела Елена Горбань и Алексей Кобаидзе находятся под подпиской о невыезде. Им вменяют поджог офиса «Единой России» в районе Ховрино 31 января 2018 года.

Кроме того, 25-летний уроженец Нижнекамска Мифтахов подозревается в незаконном изготовлении взрывчатых веществ (часть 1 статьи 223.1 УК РФ).

В столице 1 февраля задержали шестерых студентов МГУ за изготовление самодельных бомб, которые они собирали прямо в общежитии университета. Задержание произошло после того, как сотрудники правоохранительных органов собрали достаточно информации о деятельности ячейки анархистской организации, в которой состояли молодые люди. Ранее в поле зрения силовиков попал аспирант из Татарстана, проживающий в общежитии на Ленинских Горах.