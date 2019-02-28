По информации Главного управления МЧС России по Московской области, самолет упал в СНТ «Отдых». Погибли два человека: пилот и пассажир. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и прокуратуры.
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По информации Главного управления МЧС России по Московской области, самолет упал в СНТ «Отдых». Погибли два человека: пилот и пассажир. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и прокуратуры.
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