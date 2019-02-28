РИАМО - 28 фев. В семи муниципалитетах Подмосковья выявили превышение порогового уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ среди маленьких детей до двух лет, среди совокупного населения показания заболеваемости ниже эпидпорога, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Московской области.

В период с 16 по 22 февраля среди совокупного населения зарегистрировано 58,57 тысячи случаев заболеваний ОРВИ и гриппом (показатель – 78,61 на 10 тысяч населения). Показатели заболеваемости среди совокупного населения и в отдельных возрастных группах ниже расчетных эпидемических пороговых величин.

«Среди детей от 0 до 2 лет превышение порогового уровня заболеваемости было зарегистрировано в семи муниципальных образованиях области. В остальных возрастных группах превышений пороговых уровней не отмечалось», — говорится в сообщении.

В рамках лабораторного мониторинга из числа обследованных на прошедшей неделе у 76,5% обнаружены РНК возбудителей респираторных инфекций. В структуре циркулирующих респираторных вирусов преобладает доля вирусов гриппа типа А, а также РС-вирусов и аденовирусов.

Жителям Подмосковья напомнили о мерах профилактики: нужно сократить время пребывания в местах массового скопления людей и общественном транспорте, регулярно мыть руки с мылом, промывать полость носа, проветривать помещение, есть больше продуктов с витамином С.