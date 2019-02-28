РИАМО - 28 фев. В Московской области планируют создать театральную студию Сергея Безрукова, сообщила в четверг журналистам министр культуры Подмосковья Нармин Ширалиева.

«У Безрукова есть мечта – это создать театральную студию. Я надеюсь, что, может быть, нам удастся на какой-то из площадок создать такую студию», – сказала Ширалиева.

В четверг в доме правительства Московской области состоялось заседание оргкомитета по проведению Года театра в регионе.

В рамках Года театра в Подмосковье планируют провести около 500 мероприятий.

Актер Сергей Безруков с 2013 года является художественным руководителем Московского губернского театра. Он был создан путем слияния двух областных театров: Московского областного драматического театра имени А.Н. Островского и Московского областного государственного Камерного театра.