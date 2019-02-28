РИАМО - 28 фев. Мэр столицы Сергей Собянин пригласил жителей и гостей столицы на экспозицию в доме-музее Владимира Высоцкого.

«Месяц как работает новая экспозиция музея Владимира Высоцкого на Таганке. Видел ее и рекомендую всем, кто хочет понять личность этого артиста, его эпоху и феномен немеркнущей популярности», – написал Собянин в соцсети «ВКонтакте».

Он подчеркнул, что почти половина экспонатов – это личные вещи барда, в том числе представленные впервые.

«Это гитары, предметы из коллекции Марины Влади, работы карикатуриста Михаила Златковского, иконы из квартиры Высоцкого на Малой Грузинской улице. В новой экспозиции также много мультимедийных материалов. Можно послушать записи, посмотреть видео, полистать на тачскрине документы», – заключил столичный градоначальник.

Новая экспозиция начала работать в Государственном музее Владимира Высоцкого 24 января.

Дом Высоцкого на Таганке закрыли на реконструкцию 1 февраля 2018 года. После проведения работ площадь экспозиции выросла с 220 до 567 квадратных метров, а количество экспонатов — с 937 до 1384. Кроме того, в несколько раз увеличилось число мультимедийных объектов.

Дом-музей Высоцкого на Таганке создан в 1992 году и располагается в постройке XIX века на улице Высоцкого (бывший Нижний Таганский тупик). Основу коллекции составляет личный архив поэта и певца и членов его семьи.