РИАМО – 28 фев. В Подмосковье почти 4 тысячи молодых педагогов получили подъемные выплаты с 2016 года, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.

«За три года почти 4 тысячи молодых педагогов Московской области получили подъемные выплаты в размере 150 тысяч рублей. Ежегодно их количество в среднем увеличивалось на 200 человек – это хорошая динамика», – сказала Забралова.

Она уточнила, что с 2016 года в Подмосковье для начинающих педагогов введена доплата в размере 150 тысяч рублей, из которых 50 тысяч рублей молодой педагог получает в первый год работы, а 100 тысяч рублей по окончании второго года работы. Таким образом, педагогу необходимо отработать три года в образовательном учреждении Московской области.

«Мы всячески стараемся поддерживать молодых специалистов, например, подъемные выплаты – это хороший стимул для них. Также с 1 сентября прошлого года молодые педагоги общеобразовательных организаций получают доплату не 1 тысячу рублей, а 6 тысяч рублей. То же самое касается и классных руководителей. Наш регион предоставляет начинающим педагогам все возможности для становления в профессии», – подчеркнула Забралова.

В Подмосковье работает и программа «Социальная ипотека», благодаря которой специалист может обзавестись собственной квартирой в регионе.