РИАМО – 28 фев. Полицейские в Ногинске задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске за мошенничество, сообщается на официальном сайте ГУ МВД России по Московской области.

Сотрудники дорожно-патрульной службы отдела ГИБДД МУ МВД России «Ногинское» на улице Трудовая остановили автомобиль по причине нарушения водителем ПДД. За рулем сидел 64-летний гражданин одной из республик Средней Азии.

«В ходе проверки документов сотрудниками полиции установлено, что мужчина находится в федеральном розыске за совершение преступления, предусмотренного статьей 166 Уголовного кодекса Республики Киргизия «Мошенничество»», –отмечается в сообщении.

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет. Задержанный доставлен в дежурную часть для дальнейшего разбирательства.