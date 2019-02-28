РИАМО - 28 фев. На участке МКАД начали ограничивать движение в связи с проведением капитального ремонта Бесединского моста метрополитена, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса Москвы.

«Участок: внутренняя сторона МКАД в районе Бесединского моста. Период 1: с 20 февраля по 31 марта круглосуточно. Особенности: крайняя правая полоса», — говорится в сообщении.

Движение по второй полосе ограничат с 1 по 20 апреля круглосуточно, по третьей полосе – с 21 апреля по 9 мая. По четвертой – с 10 по 31 мая, по пятой – с 1 по 20 июня.