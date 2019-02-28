РИАМО – 28 фев. В отношении одной из фирм в Химках возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов, известно, что в течение двух лет руководство предприятия не выплатило свыше 22 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК России по Московской области.

Следственным отделом по городу Химки ГСУ СК России по Подмосковью возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов группой лиц по предварительному сговору (пункт «а» часть 2 статья 199 УК РФ).

«Предварительно установлено, что с января 2013-го по декабрь 2015 года руководство предприятия по оптовой торговле оборудованием совместно с неустановленными лицами с целью уклонения от уплаты налогов внесли и предоставили в налоговый орган ложные сведения в налоговые декларации по НДС и декларации по налогу на прибыль организации», – отмечается в сообщении.

Таким образом руководство фирмы уклонилось от уплаты налогов и сборов с организации в общей сумме более 22 миллионов рублей.

«С целью возмещения ущерба, причиненного бюджету Российской Федерации, были проведены обыски, в ходе которых из банковской ячейки изъяты денежные средства в размере 500 тысяч евро, а также судом наложен арест на автомобиль, принадлежащий предприятию», – уточняется в материале.

Руководством организации принято решение о полном погашении задолженности по налогу на добавленную стоимость и налогу на прибыль, а также пеней и штрафов в общей сумме более 22 миллионов рублей.

«В настоящее время продолжается проведение комплекса следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы», – заключается в сообщении.