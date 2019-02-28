РИАМО – 27 фев. Юные представители хоккейных команд из Дмитрова и Королева стали победителями «Золотой шайбы», говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Так, 27 февраля состоялась церемония закрытия II этапа всероссийских соревнований клуба юных хоккеистов «Золотая шайба». По результатам трех соревновательных дней были выявлены победители в четырех возрастных категориях.

«В трех возрастных категориях из четырех обладателями путевки в третий, финальный этап, стала команда «Энергия-Хотьково» из Дмитрова. Ее подопечные одержали верх над соперниками в юниорской, старшей и средней группах. Однако, стать абсолютными гегемонами им не позволила команда «Галактика» из Королева, занявшая первое место в младшей группе (2008-2009 годы рождения)», – отмечается в сообщении.

Участников турнира поздравил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

«Второй этап соревнований «Золотая шайба» завершен. Сам турнир имеет большую ценность и символизм, ведь носит имя выдающегося советского хоккеиста Анатолия Тарасова. Юные спортсмены показали красивую игру на радость болельщикам. Для кого-то совершенно неожиданно, а для кого-то закономерно дмитровская «Энергия-Хотьково» поднялась на высшую ступень пьедестала почти во всех возрастных категориях. Желаю удачи победителям на заключительном этапе, который соберет команды со всей России», – заключил министр.