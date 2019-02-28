РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 28 фев. Команда школы поселка МИС подмосковного Подольска победила в муниципальном этапе соревнований «Веселые старты» на призы губернатора Московской области, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

Муниципальный этап соревнований «Веселые старты» среди общеобразовательных организаций Подмосковья на призы губернатора Московской области Андрея Воробьева проходили в Подольске 27 и 28 февраля на базе физкультурно-спортивного комплекса «Ирида». Командам 2, 3 и 4 классов 18 общеобразовательных учреждений округа предстояло преодолеть 9 эстафет. Всего в них приняли участие более 200 школьников.

«По итогам пройденных этапов первое место завоевала команда школы поселка МИС, на втором месте ребята из гимназии имени Подольских курсантов, а третье место завоевала команда школы №31. Теперь победитель муниципального этапа соревнований будет представлять Подольск на региональном уровне», – говорится в сообщении.

В 2018 году команда школы поселка МИС (6 классы) поднялась на верхнюю ступень пьедестала областного этапа соревнований «Веселые старты». Главным призом стал грант в размере 3 миллионов рублей. Средства были потрачены на ремонт школьного стадиона и закупку инвентаря.