РИАМО - 28 фев. Обеспечение доступности театров и театральное образование являются приоритетными задачами в Год театра, на основе которых организуют мероприятия, сообщила в четверг журналистам министр культуры Подмосковья Нармин Ширалиева.

В четверг в доме правительства Московской области состоялось заседание оргкомитета по проведению Года театра в регионе.

«Конечно, театральный продукт не должен становиться продуктом роскоши, он должен быть доступным. Конечно, дать театральное образование. Это две магистральные задачи, два вектора, на них мы нанизываем наши мероприятия», - сказала Ширалиева.

Она отметила, что в рамках Года театра в Московской области планируют провести около 500 мероприятий.