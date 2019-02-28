РИАМО - 28 фев. В образовательных учреждениях Московской области планируют запустить теоретические и практические театральные уроки от известных театроведов, их планируют начать проводить с конца марта текущего года, сообщила министр культуры Подмосковья Нармин Ширалиева.

В четверг в доме правительства Московской области проходит заседание оргкомитета по проведению Года театра в регионе.

«Речь идет о лекциях известных театроведов, педагогов нашего театрального института ГИТИС, которые расскажут об истории театра, но очень занимательно и легко, чтобы дети понимали разницу. Вторая часть – это более прикладная, где будут мастер-классы по сценической речи и сцендвижению», – сказала Ширалиева.

Она отметила, что театральные уроки планируют проводить в образовательных учреждениях региона.

«Я думаю, что в конце марта мы стартуем таким теоретическим пластом, а также будем прорабатывать уже практические занятия. Например, в одной школе мы запустим лекцию, и она будет онлайн транслироваться на несколько других школ», – добавила Ширалиева.