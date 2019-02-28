РИАМО – 28 фев. Около 500 научно-исследовательских и проектных работ представили участники II Региональной научно-практической конференции педагогов и обучающихся «Первые ступени больших открытий», завершившейся в Реутове, сообщил в четверг глава городского округа Станислав Каторов.

По данным Реутовского информагентства, мероприятие проводилось при информационной и организационной поддержке ассоциации педагогов Подмосковья «Учителя физики и математики».

«В конференции в Реутове приняли участие учащиеся 72 школ из 30 городов Московской области. На суд жюри обучающиеся представили 495 научно-исследовательских и проектных работ. По результатам было отобрано 50 лучших работ, которые ребята представили на выставке стендовых докладов», – сказал Каторов.

Среди разработок школьников – современный увлажнитель воздуха, сигнализация протечки воды в квартире, которая позвонит на телефон, и другие проекты.