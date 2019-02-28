РИАМО - 28 фев. На заводе «Хухтамаки» в подмосковной Ивантеевке откроют новую - восьмую - линию производства яичной упаковки из макулатуры, такая упаковка считается самой экологичной, сообщила РИАМО в четверг исполнительный директор компании «Хухтамаки СНГ» Галина Мансурова.

«В октябре откроется новая линия, это восьмая линия по выпуску упаковки из формованного волокна, то есть из макулатуры, для яйца. Потому что это востребовано рынком. Мы создаем порядка 30 рабочих мест. Мы увеличиваем не только штат, но и перспективы дальнейших возможностей по налогоотчислениям. <…> Если у нас будет возможность получать достаточное количество макулатуры как сырья, у нас есть возможность модернизации этих линий и соответственно мощностей на существующих площадях и при существующем оборудовании», - сказала Мансурова.

Она уточнила, что такая упаковка считается самой экологичной.

«Мы ее делаем из бумаги и воды. Мы не добавляем туда клея. По факту, единственные химические добавки - это вот эти яркие красители, которые украшают коробку по дизайну наших клиентов», - подчеркнула Мансурова.