РИАМО – 28 фев. Члены правительства России на заседании в четверг одобрили законопроект о доплатах малообеспеченным пенсионерам сверх прожиточного минимума, сообщает ТАСС.

Соответствующие поправки, которые рассматривал кабмин, вносятся в закон «О государственной социальной помощи».

«Все законопроекты повестки дня одобрены», – отметили в пресс-службе кабмина.

В начале совещания премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что закон должен быть принят Госдумой в весеннюю сессию, первые выплаты по нему пенсионеры получат до 1 июля 2019 года.

«Мы рассчитываем, что эти изменения будут одобрены Государственной Думой уже в весеннюю сессию, неработающие пенсионеры получат перерасчет с 1 января 2019 года, и деньги будут выплачены не позднее 1 июля текущего года», – подчеркнул Медведев.

В целях осуществления социальной доплаты к пенсии законопроектом предлагается исключить из подсчета общей суммы материального обеспечения пенсионера суммы текущей индексации (корректировки) размеров пенсий и ежемесячных денежных выплат, выплачивая их сверх величины прожиточного минимума пенсионера, установленной в субъекте Федерации.

«Согласно документу, получателям социальной доплаты к пенсии всегда будет обеспечиваться выплата сумм индексаций сверх установленного в субъекте Федерации прожиточного минимума. Предусматривается также доплата с 1 января 2019 года сумм, которые неработающие пенсионеры не получили в текущем году в связи с определением размера социальной доплаты исходя из размеров пенсии и ежемесячных денежных выплат с учетом их индексаций, проведенных в 2019 году», – заключается в сообщении.

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