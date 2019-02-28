РИАМО - 28 фев. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках рабочего визита на предприятие «Хухтамаки» в Ивантеевке встретился с представителями лиги переработчиков макулатуры, они обсудили вопросы развития отрасли и расширения производства, передает в четверг корреспондент РИАМО.

Завод в подмосковной Ивантеевке работает 1993 года. Это один из двух заводов в России – второй с 2015 года запущен в Татарстане. Продукция производится из бумаги, в том числе макулатуры, и пластика.

«Мы здесь (в Ивантеевке на предприятии «Хухтамаки» - ред.) сегодня потому, что введен раздельный сбор мусора и мы видим огромный запрос на макулатуру. <...> Уникальный завод, для Ивантеевки очень важный. Это крупнейший налогоплательщик и работодатель города. Мы действительно сотрудничаем, и в обмен на то, что мы даем землю, газ, инвесторы вкладывают деньги и расширяют мощности. Это успешное предприятие. Все крупные потребители общепита берут продукцию с этой фабрики. И приятно, что фабрика имеет планы по расширению», – сказал Воробьев.

Губернатор Подмосковья также обратил внимание на оказание поддержки тех, кто обеспечивает вторичную переработку сырья.

«Наша макулатура в два раза дороже, чем в Европе, потому что до сих пор был ее жуткий дефицит. Мы будем образовывать порядка 200 тысяч тонн этой полезной фракции (ТБО – ред.), но она имеет свои требования. Сейчас задача эти требования сформулировать, чтобы региональные операторы на наших комплексах по переработке отходов готовили для фабрик, которые потребляют эту макулатуру, сырье соответствующего качества. Поэтому мы сейчас активно будем поддерживать тех, кто обеспечивает нам вторичную переработку, потому что и пластик, и бумага, и стекло, и металл получают вторую, третью и последующие жизни», - добавил Воробьев.

В свою очередь, участники встречи рассказали, что в регионе и в России в целом нужен еще один контейнер - для сбора макулатуры.

«Для нас это крайне важно - поставить отдельный контейнер и насытить наш рынок сырьем, которое сегодня, к сожалению, в дефиците и стоимость превышает по отношению к Евросоюзу. <...> При этом мощности в России и Московской области для переработки макулатуры более чем достаточно», - уточнил генеральный директор ОАО «Солнечногорский опытно-экспериментальный механический завод» Денис Кондратьев.

Как уточняется в пояснительном материале, компания «Хухтамаки» создана в 1920 году как фабрика по производству конфет в Финляндии. В 1960-х годах введена фабрика по производству одноразовой упаковки.

Сегодня группа «Хухтамаки» – мировой лидер по производству упаковки и одноразовой посуды: 80 заводов в 36 странах более 17 тысяч сотрудников. Оборот в 2018-м году – 3,1 миллиарда евро.

Среди клиентов «Хухтамаки» в России такие крупные компании, как «МакДоналдс», «Кока-Кола», «ПепсиКо», «Валио», «Эрманн», «Данон», «Нестле», «Вимм-Билль-Данн», «Юнилевер» и другие.